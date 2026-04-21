Ungheria, Corte di giustizia Ue: "La legge sulle persone Lgbtq+ viola il diritto europeo"

L'Ungheria sembra destinata a perdere il suo ruolo di spina nel fianco dell'Unione europea: dopo la vittoria elettorale di Péter Magyar (che significa, soprattutto, la sconfitta di Viktor Orbán) e i primi cambiamenti già ventilati dal futuro primo ministro, adesso è la corte di Giustizia dell'Unione europea a imporre un altro cambio di passo, bocciando la legge magiara che stigmatizza ed emargina le persone Lgbtq+ perché in violazione del diritto europeo.



Il riferimento della Cgue è al provvedimento, adottato dal parlamento ungherese nel 2021 su iniziativa del governo di Orbán, sulla tutela dei minori che vieta di mostrare ai bambini contenuti che ritraggano l'omosessualità. In particolare, la legge aveva introdotto "misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modificato alcune leggi al fine di proteggere i minori": in conseguenza della sua adozione, però, l'Ungheria ha limitato o vietato l'accesso anche a contenuti, in particolare nel settore audiovisivo o pubblicitario, che rappresentano o promuovono la divergenza rispetto all'identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità.