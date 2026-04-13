Péter Magyar: ecco chi è il nuovo premier dell'Ungheria

L'Ungheria si scopre attraversata da una crepa morale. Magyar decide di entrarci con un'intervista senza filtri al canale Partizan, muovendo accuse frontali a Fidesz di corruzione e abusi e raccogliendo milioni di visualizzazioni. Nel giro di poche settimane fonda il suo Tisza - dal Tibisco, il fiume che attraversa la vasta pianura ungherese - con l'idea di trascinare il cambiamento. Appena quattro mesi dopo, alle Europee, sfiora il 30%. Un terremoto che lo catapulta al centro della scena, spinto da una macchina sorprendente che prende forma alle sue spalle: decine di migliaia di volontari, le isole Tisza, accendono la campagna dal basso, quartiere dopo quartiere. Parla alle campagne con il "linguaggio dell'umanità" e, insieme, intercetta l'elettorato urbano e progressista, tenendo insieme patriottismo e critica al sistema, sovranità e apertura all'Europa.

