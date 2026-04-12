Ungheria, Ilaria Salis dopo la vittoria di Magyar: "Goodbye forever Mr. Orban"

"Goodbye forever Mr.Orban" (addio per sempre Mr. Orban, ndr), al termine delle elezioni in Ungheria vinte da Petar Magyar, una Ilaria Salis sorridente mostra il cartello in una foto sui suoi social. L'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra commenta la sconfitta di Orban: "Non una vittoria della sinistra, ma almeno una pesantissima sconfitta dell'estrema destra globale e - speriamo - la fine di un regime. L'Ungheria e l'Europa saranno posti migliori senza Orban. Spiace per Meloni e Salvini. A mai più rivederci".