L'Eurocamera approva l'immunità a Ilaria Salis: salva per un singolo voto

Su 628 votanti, i favorevoli sono stati 306, i contrari 305, mentre 17 deputati si sono astenuti. Il voto, avvenuto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, è stato richiesto da tutte le forze del centrosinistra europeo. La plenaria ha quindi confermato la posizione espressa dalla commissione Affari giuridici (JURI), che nei giorni scorsi aveva già votato – anche in quel caso con margine minimo, 13 a 12 – per mantenere l’immunità dell’eurodeputata italiana.

Ilaria Salis è accusata in Ungheria di aver partecipato a un’aggressione contro due attivisti di estrema destra nel febbraio 2023, durante una contro-manifestazione organizzata nel "Giorno dell’Onore", evento che celebra i combattenti filonazisti della Seconda guerra mondiale.

La deputata ha trascorso 15 mesi in detenzione a Budapest, denunciando condizioni definite disumane dai suoi legali e da diverse organizzazioni per i diritti umani.