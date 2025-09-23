Ilaria Salis, no della Commissione giuridica Ue alla revoca dell'immunità: ora decide la plenaria

Il voto della Commissione giuridica del Parlamento europeo rappresenta un primo importante segnale: la plenaria si esprimerà il 7 ottobre. Salis denuncia rischi concreti di persecuzione se estradata in Ungheria
La Commissione giuridica del Parlamento europeo ha respinto, a voto segreto, la richiesta avanzata dall'Ungheria per la revoca dell'immunità parlamentare all'eurodeputata italiana Ilaria Salis, eletta con Alleanza Verdi e Sinistra. Il verdetto, espresso a Bruxelles nella giornata di martedì, non è ancora definitivo, ma rappresenta un segnale politico rilevante: secondo la prassi, infatti, l'assemblea plenaria tende a confermare le indicazioni della Commissione. La votazione finale è attesa per il 7 ottobre a Strasburgo. Intanto, la stessa Salis lancia un nuovo allarme: se l'immunità le fosse tolta, verrebbe sottoposta a una "persecuzione politica" e "condizioni detentive disumane" da parte del governo ungherese. Il caso si inserisce in una complessa dinamica istituzionale, in cui si incrociano diritto parlamentare europeo, tensioni interne all'Unione e accuse gravi nei confronti del sistema giudiziario di Budapest.
La Commissione Affari giuridici (nota con l'acronimo JURI) del Parlamento europeo ha deliberato contro la richiesta di revoca dell'immunità avanzata dalle autorità ungheresi. Il voto si è svolto a porte chiuse e con scrutinio segreto, nel rispetto delle procedure previste per i casi di immunità parlamentare. Il relatore del dossier, lo spagnolo Adrián Vázquez Lázara, esponente del Partito Popolare Europeo, aveva suggerito in una relazione riservata di non ravvisare "fumus persecutionis", ossia l'ipotesi di un intento politico dietro la richiesta ungherese. Tale valutazione ha suscitato reazioni contrastanti all'interno dei gruppi parlamentari, ma alla fine ha prevalso l'orientamento favorevole al mantenimento dell'immunità.
Questo passaggio non ha valore vincolante, ma orienta significativamente la decisione finale dell'Aula. Fonti interne al Parlamento europeo hanno confermato che, statisticamente, la plenaria tende ad allinearsi alle conclusioni della Commissione giuridica, sebbene resti teoricamente libera di votare in senso opposto.
La votazione definitiva è attesa per il 7 ottobre, durante la sessione plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Sarà in quella sede che i 705 eurodeputati esprimeranno il verdetto finale sulla richiesta di Budapest. La revoca dell'immunità permetterebbe alla giustizia ungherese di proseguire il procedimento penale contro Salis, interrotto in virtù della sua elezione al Parlamento europeo.
Il procedimento giudiziario si riferisce ai fatti avvenuti in Ungheria prima della sua elezione, e l'esito del voto avrà conseguenze concrete: in caso di approvazione della revoca, Salis potrebbe essere nuovamente arrestata e sottoposta a detenzione preventiva. In caso contrario, il procedimento resterebbe congelato per tutta la durata della legislatura europea. Il nodo politico risiede anche nell'impatto che questa decisione può avere sul giudizio pubblico e istituzionale nei confronti dello stato di diritto in Ungheria.
"Oggi la Commissione Juri ha deciso di difendere la mia immunità e l'indipendenza del Parlamento, e di respingere la richiesta di revoca avanzata dal regime ungherese. È un segnale importante e positivo. Ho piena fiducia che il Parlamento confermerà questa scelta nella plenaria di ottobre, affermando la centralità dello stato di diritto e delle garanzie democratiche". E il commento a caldo di Ilaria Salis al voto della Commissione dell'Eurocamera contro la revoca della sua immunità.
In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ilaria Salis ha ribadito la sua posizione: "La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Ma in Ungheria questo non è evidentemente possibile". La parlamentare sostiene che la sua eventuale estradizione comporterebbe "una condanna già scritta", in un Paese dove – a suo dire – "la magistratura non è indipendente" e le condizioni carcerarie sarebbero "disumane".
Salis ha poi lanciato un appello diretto alle autorità italiane: "Processatemi in Italia. Fatelo ora." Secondo quanto previsto dal protocollo n. 7 sull'immunità dei parlamentari europei, il procedimento potrebbe svolgersi anche nel Paese d'origine dell'eurodeputato. "La legge italiana consente l'apertura di un'indagine anche su fatti commessi all'estero. Spetta alla procura o al ministro della Giustizia attivarsi", ha aggiunto.
La vicenda Salis si intreccia con le tensioni interne all'Ungheria e con la campagna elettorale in vista delle elezioni dell'aprile 2026. In parallelo al caso della deputata italiana, il Parlamento europeo è chiamato a decidere anche sulla revoca dell'immunità di Péter Magyar, esponente del PPE ungherese e rivale politico del premier Viktor Orbán. Questo doppio voto accende ulteriormente il dibattito: da un lato, si rafforza l'idea di un sistema giudiziario sotto pressione politica; dall'altro, si teme che l'immunità possa essere usata come scudo politico.
Intanto, da Bruxelles, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno ha lanciato un appello ai colleghi: "Opporsi alla revoca dell'immunità significa difendere l'autonomia delle istituzioni europee". La posta in gioco, secondo molti osservatori, non riguarda solo il destino personale di Ilaria Salis, ma anche la credibilità dell'Eurocamera di fronte a eventuali interferenze politiche esterne.
