Ilaria Salis, no della Commissione giuridica Ue alla revoca dell'immunità: ora decide la plenaria

La Commissione Affari giuridici (nota con l'acronimo JURI) del Parlamento europeo ha deliberato contro la richiesta di revoca dell'immunità avanzata dalle autorità ungheresi. Il voto si è svolto a porte chiuse e con scrutinio segreto, nel rispetto delle procedure previste per i casi di immunità parlamentare. Il relatore del dossier, lo spagnolo Adrián Vázquez Lázara, esponente del Partito Popolare Europeo, aveva suggerito in una relazione riservata di non ravvisare "fumus persecutionis", ossia l'ipotesi di un intento politico dietro la richiesta ungherese. Tale valutazione ha suscitato reazioni contrastanti all'interno dei gruppi parlamentari, ma alla fine ha prevalso l'orientamento favorevole al mantenimento dell'immunità.

Questo passaggio non ha valore vincolante, ma orienta significativamente la decisione finale dell'Aula. Fonti interne al Parlamento europeo hanno confermato che, statisticamente, la plenaria tende ad allinearsi alle conclusioni della Commissione giuridica, sebbene resti teoricamente libera di votare in senso opposto.