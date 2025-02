"Dovresti essere in cella, non in tv": il portavoce di Orban pubblica sui social una foto fake di Ilaria Salis dietro le sbarre

Al post dell'ungherese Salis ha risposto scrivendo: "Tale signore, in preda a un'evidente frustrazione, si esprime in questi termini nei confronti di una cittadina italiana ed europea, di una deputata del Parlamento europeo. Ogni volta che prendo parola, in Parlamento o sui media, vengo attaccata sistematicamente da esponenti del governo ungherese o dai loro alleati di estrema destra, che non si limitano agli insulti, ma arrivano a invocare per me una pena esemplare. Nonostante queste continue pressioni, continuerò a testa alta a difendere gli ideali in cui credo".