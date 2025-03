Ungheria, approvata la norma che vieta lo svolgimento del Pride

Il Parlamento ungherese ha approvato una legge per vietare la parata annuale del Pride di Budapest, una norma che, secondo i critici, limita i diritti fondamentali delle persone reprimendo la comunità LGBTQ+. Il voto si è svolto nella tensione e i parlamentari dell'opposizione hanno lanciato fumogeni in segno di protesta. Per il governo Orban il Pride è in contrasto con la legge ungherese sulla "protezione dei minori". Chi partecipa all'evento è passibile di multa fino a 500 euro.