Ungheria, vincitori e vinti del voto che manda a casa Orban

Inevitabile dirlo: i primi a festeggiare per l'esito in Ungheria sono state l'Unione europea e l'Ucraina. "L'Ungheria ha scelto l'Europa. L'Europa ha sempre scelto l'Ungheria. Un Paese ritrova il suo cammino europeo. L'Unione si rafforza". Con queste parole la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso tutta la sua gioia per "salutare" Viktor Orban, uno dei leader più ostici con cui l'Ue ha avuto a che fare. In particolare, l'ex primo ministro magiaro ha esercitato una sorta di "diritto di veto" per contrastare tutte quelle decisioni e provvedimenti in supporto dell'Ucraina, impegnata nel conflitto contro la Russia. Lo ha fatto perché spinto da uno dei suoi più grandi alleati e amici: Vladimir Putin.