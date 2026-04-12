Ucraina, diversi attacchi russi nonostante la tregua per la Pasqua ortodossa

Nella notte tra sabato e domenica, un drone russo ha colpito un'ambulanza nella regione di Sumy, ferendo tre paramedici, nonostante il cessate il fuoco per Pasqua fosse in vigore. Lo hanno riferito le autorità locali, come riporta il Kiev Independent. "Tre paramedici sono rimasti feriti. Sono stati prontamente soccorsi", ha dichiarato l'Amministrazione militare della regione di Sumy. Il cessate il fuoco per Pasqua tra Ucraina e Russia era previsto dalle 16 dell'11 aprile fino alla fine del 12 aprile. La Russia ha violato il cessate il fuoco, annunciato di recente, oltre 400 volte da quando è entrato in vigore, ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino. Almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre 38 ferite negli attacchi russi contro l'Ucraina del 10 aprile, secondo quanto riportato dalle autorità locali.