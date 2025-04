Consiglio d'Europa: "L'Ungheria non limiti diritti Lgbtqi+"

"Il Parlamento dell'Ungheria dovrebbe emendare la legge sul diritto di riunione, che di fatto vieta eventi come le marce del Pride, e astenersi dall'adottare proposte legislative che minacciano i diritti umani delle persone Lgbtqi+". A chiederlo è il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Michael O'Flaherty, in una lettera inviata al presidente dell'Assemblea nazionale ungherese, Lazlo Kover. Nel suo monito, l'Ue avverte che vietare eventi pacifici che promuovono l'uguaglianza Lgbtqi+ viola il diritto alla libertà di riunione, e che la Cedu ha già pronunciato diverse condanne su questo punto.