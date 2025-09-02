Cosa significa essere abrosessuale, l'orientamento di chi è in costante evoluzione

Il sessuologo Oscar Miotti nel 2022, in un'intervista a Io donna chiedeva comunque di non cadere nell'errore di credere che la persona abrosessuale sia spinta da una mera ricerca edonistica del piacere nel suo percorso di conoscenza di sé. Bisogna infatti considerare, dice Miotti, che "dietro a questo atteggiamento ci siano a volte episodi di sofferenza e di dolore. Ma anche e soprattutto di solitudine e di una vera ricerca di se stessi, di capire chi si è davvero ricercando la propria identità così da essere felici". In generale è sempre valido quello che ha detto sulle pagine di Cosmopolitan la studiosa di omosessualità Nadège: "Non esiste un indizio generale, un tratto della personalità o un'estetica fisica che indichi la sessualità di una persona, e questo è vero tanto per l'abrosessualità quanto per qualsiasi altro orientamento sessuale o genere". È quindi il caso di sentirsi liberi di amare chi si vuole, come si vuole, senza doversi per forza spiegare in maniera chiara se non se ne sente il bisogno.