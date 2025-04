Colombia in piazza per chiedere giustizia per Sara Millerey, la trans brutalmente uccisa in diretta social

La Procura generale della Colombia ha aperto un'indagine sull'omicidio di Sara Millerey, una trans 32enne aggredita e uccisa nel fine settimana nel comune di Bello, nel dipartimento di Antioquia. Il delitto è stato condannato, tra gli altri, dal presidente Gustavo Petro, dalle Nazioni Unite e da molti colombiani che sono scesi in piazza a Bogotà e in altre 14 città per chiedere giustizia. Tam tam sui social con un frame tratto dal video delle torture reso in stile Ghibli con chat Gpt. La Procura sta conducendo l'indagine in collaborazione con il Gruppo di lavoro nazionale per le indagini sulla violenza basata sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere delle vittime.