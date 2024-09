Georgia, uccisa a coltellate nota modella trans: fu la prima a dichiararsi pubblicamente

Pugnalata a morte nel suo appartamento di Tblisi, in un attacco "premeditato commesso con particolare crudeltà e circostanze aggravanti per motivi di genere", secondo una nota del ministero georgiano dell'Interno. E' morta così a 37 anni Kesaria Abramidze, nota modella trans che per prima si dichiarò nel suo Paese. Per l'omicidio sarebbe stato fermato il fidanzato. La morte della 37enne è arrivata in coincidenza con l'approvazione della terza e ultima lettura del disegno di legge sui valori familiari, paragonato alla legge russa anti-Lgbt sulla propaganda gay, criticata dall'Unione Europea e dai gruppi di attivisti per i diritti.