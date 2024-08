Viterbo, branco aggredisce due trans: "Nessuno ci ha difeso"

"Castiglione in Teverina, in una festa di pecore non civilizzate, io e la mia amica siamo state aggredite da un branco di ragazzi - continua Giulia - Il piu' grande avra' avuto 20 anni. Dopo aver chiamato i carabinieri e la sicurezza nessuno è stato in grado di fermare mezzo co... del branco, soffermandosi sul fatto che avevamo un aspetto 'provocatorio'. Educate i vostri gran figli e insegnategli a rispettare donne come noi, non solo in casa ma anche per strada, a una festa. Fate schifo".