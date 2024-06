Foggia, accerchiato e aggredito dal branco "perché gay": "Mi hanno colpito alle spalle"

"Sono stato costretto a non poter immaginare il mio futuro in provincia di Foggia perché per le mie caratteristiche la mia vita era continuamente minacciata. Sono stato oggetto da adolescente anche di attacchi molto violenti - ricorda - mentre ero in strada a Foggia a volte anche in presenza dei miei genitori". Alessandro ha sporto denuncia alla polizia giunta sul posto. "Mi irrita molto anche il fatto che in molti ritengano piazza Mercato un luogo pericoloso - spiega - ma in realtà è il centro storico pulsante della città. In molti secondo me non denunciano nemmeno le aggressioni perché tanto la situazione non cambia. È un territorio troppo abbandonato dalle istituzioni che devono proteggerlo. Mi chiedo se chi è responsabile della sicurezza dei cittadini abbia fallito in tutto". "Un atteggiamento come quello che ho subito io - conclude Alessandro - non connota me ma chi lo esercita".