Ian McKellen ha fatto coming out nel 1988 all'età di 48 anni, l'anno dopo aver interpretato un monarca gay nell'opera teatrale di Christopher Marlowe "Edoardo II", una produzione teatrale che fu trasmessa in tv e nella quale gli spettatori videro il primo bacio omosessuale sul piccolo schermo, quello tra gli amanti Edoardo II e Piers Gaveston. "Sento ancora uomini della mia generazione dire che quel bacio è stato un momento grandioso per loro", ha detto l'attore ricordando: "Ero emozionato all'idea di interpretare un uomo gay. L'altro attore che ha ottenuto la parte era etero, ed era un ottimo baciatore. Non devi essere gay per interpretare Edoardo II... Ma aiuta", ha aggiunto, scherzando.

Durante un'intervista del 2023 con Variety sulla sua scelta di fare coming out, McKellen aveva rivelato come la decisione gli abbia "cambiato" la vita. "Quasi da un giorno all'altro tutto nella mia vita è cambiato in meglio", ha detto, "i miei rapporti con le persone e il mio intero atteggiamento nei confronti della recitazione sono cambiati".

McKellen non si è mai sposato. Nel febbraio 2024, la star ha concluso la sua relazione con il fidanzato trentenne, Oscar Conlon-Morrey, con cui aveva iniziato a frequentarsi alla fine del 2022.