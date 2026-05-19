I dati Istat mostrano che nel 2025 i fumatori sono scesi al 18,6% della popolazione sopra gli 11 anni, pari a circa 10 milioni di persone, rispetto al 19,2% registrato nel 2024. L'abitudine al fumo resta più diffusa tra gli uomini (22,3%) rispetto alle donne (15,2%), ma il divario di genere si sta progressivamente riducendo. Le percentuali più elevate si registrano tra i giovani adulti: fuma il 22,9% dei 18-24enni e addirittura il 27,4% delle persone tra i 25 e i 34 anni. Parallelamente cresce, però, il consumo di prodotti alternativi. In appena quattro anni l'utilizzo di sigarette elettroniche e tabacco riscaldato è quasi raddoppiato, passando dal 3,9% del 2021 al 7,4% del 2025. Il risultato è che il consumo complessivo di nicotina diminuisce molto meno rispetto a quanto suggerirebbe il calo delle sigarette tradizionali.