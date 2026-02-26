Troppe sigarette? Potrebbe dipendere da una variante genetica

La scoperta è pubblicata sulla rivista Nature Communications da un gruppo di ricerca guidato dal centro statunitense Regeneron Genetics Center. I dati indicano che la variante genetica è associata a un minor numero di sigarette consumate e suggeriscono, dunque, nuove strategie terapeutiche per contrastare la dipendenza da nicotina. Gli autori dello studio hanno sequenziato il Dna di quasi 38mila fumatori abituali messicani, che hanno partecipato a un vasto studio diretto a comprendere i fattori che influenzano la salute in quella popolazione.