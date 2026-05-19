Fumo, scoperta shock sui polmoni: "Diventano rigidi come cemento"

Il fumo non agisce soltanto attraverso sostanze tossiche, infiammazione e distruzione cellulare. Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti rivela che le sigarette modificano direttamente la struttura meccanica dei polmoni, rendendoli molto più rigidi di quanto si pensasse finora. La ricerca, realizzata presso la University of California, mostra che il parenchima polmonare (il tessuto spugnoso responsabile degli scambi di ossigeno e anidride carbonica) nei fumatori perde elasticità fino ad assumere un comportamento simile a quello osservato nella fibrosi polmonare. Un cambiamento silenzioso ma profondo, che può compromettere progressivamente la capacità del polmone di espandersi e contrarsi durante la respirazione.
I test sui polmoni umani: "Rigidità triplicata"
A guidare lo studio intitolato Human lung parenchyma: tensile mechanics and the effects of smoking, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of the Royal Society Interface sono state le ricercatrici Talyah M. Nelson e Mona Eskandari del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'ateneo californiano che hanno analizzato otto polmoni umani donati alla ricerca: quattro appartenenti a fumatori e quattro a non fumatori. Da ciascun organo sono stati prelevati diversi campioni di tessuto, successivamente sottoposti a sofisticati test biomeccanici. A differenza di molte ricerche precedenti, il tessuto non è stato tirato in una sola direzione, ma sottoposto a trazioni multi direzionali per simulare in modo realistico il movimento naturale della respirazione. I risultati sono apparsi immediatamente evidenti: nei fumatori la rigidità meccanica media del tessuto raggiungeva circa 238,6 kPa, contro gli 86,5 kPa registrati nei non fumatori. In altre parole, il parenchima danneggiato dal fumo oppone molta più resistenza all'espansione.
Polmoni meno elastici e respirazione più difficile
La perdita di elasticità rappresenta uno degli aspetti più inquietanti emersi dallo studio. In condizioni normali il parenchima polmonare è estremamente morbido ed elastico, qualità indispensabili per consentire ai polmoni di gonfiarsi e svuotarsi senza sforzo. Il fumo altera questo equilibrio biomeccanico: il tessuto si irrigidisce, dissipa più energia durante ogni ciclo respiratorio e diventa più vulnerabile ai danni. Secondo i ricercatori, il comportamento osservato ricorda da vicino quello della fibrosi, una patologia caratterizzata proprio dall’indurimento progressivo del tessuto polmonare. Questo significa che, nel tempo, respirare richiede uno sforzo sempre maggiore, con possibili conseguenze sulla funzionalità respiratoria e sul rischio di insufficienza polmonare.
Le zone superiori del polmone sono le più colpite
Un altro dato significativo riguarda la distribuzione del danno. Lo studio ha evidenziato che le regioni superiori dei polmoni tendono a essere più rigide rispetto a quelle inferiori, anche all’interno dello stesso organo. Gli scienziati ipotizzano che gravità e tensioni accumulate negli anni possano influenzare questa differenza. La scoperta potrebbe avere implicazioni importanti anche nella gestione clinica dei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica. Se alcune aree del polmone sono più fragili o meno elastiche, il rischio di danni indotti dai ventilatori potrebbe distribuirsi in modo non uniforme.
Dai modelli animali ai gemelli digitali del polmone
La ricerca mette inoltre in discussione l'eccessiva dipendenza dai modelli animali. I test hanno mostrato che il tessuto polmonare umano è molto più morbido rispetto a quello comunemente studiato nei topi, suggerendo che molte simulazioni utilizzate finora potrebbero non rappresentare accuratamente la fisiologia umana. Per questo i dati raccolti potrebbero diventare fondamentali nello sviluppo dei cosiddetti gemelli digitali del polmone: sofisticati modelli computazionali utilizzati per simulare malattie respiratorie, pianificare interventi chirurgici e migliorare i sistemi di ventilazione assistita.
Uno studio con pochi campioni, ma risultati rilevanti
Gli stessi autori sottolineano i limiti della ricerca: ottenere polmoni umani da analizzare è estremamente difficile, e il numero ridotto di campioni non permette ancora di separare con precisione tutti i fattori coinvolti, come età, storia clinica e quantità di fumo accumulata negli anni. Tuttavia, il lavoro aggiunge un tassello cruciale alla comprensione dei danni provocati dal tabacco. Non solo malattie, tumori o infiammazione: il fumo cambia la struttura stessa del respiro.