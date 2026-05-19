Fumo, scoperta shock sui polmoni: "Diventano rigidi come cemento"

A guidare lo studio intitolato Human lung parenchyma: tensile mechanics and the effects of smoking, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of the Royal Society Interface sono state le ricercatrici Talyah M. Nelson e Mona Eskandari del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'ateneo californiano che hanno analizzato otto polmoni umani donati alla ricerca: quattro appartenenti a fumatori e quattro a non fumatori. Da ciascun organo sono stati prelevati diversi campioni di tessuto, successivamente sottoposti a sofisticati test biomeccanici. A differenza di molte ricerche precedenti, il tessuto non è stato tirato in una sola direzione, ma sottoposto a trazioni multi direzionali per simulare in modo realistico il movimento naturale della respirazione. I risultati sono apparsi immediatamente evidenti: nei fumatori la rigidità meccanica media del tessuto raggiungeva circa 238,6 kPa, contro gli 86,5 kPa registrati nei non fumatori. In altre parole, il parenchima danneggiato dal fumo oppone molta più resistenza all'espansione.