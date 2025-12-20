Fumo, il naturopata Stefano Zuffante: "Addio alle sigarette con la riflessologia auricolare"

Quando e come nasce questo metodo?

Il metodo è nato nel 1978 grazie a mio padre, il dottor Calogero Zuffante, che era primario di anestesia e rianimazione all'ospedale di Clusone. Era stato lui stesso un fumatore e ricordava bene quanto fosse stato difficile smettere. Studiando agopuntura e auricoloterapia intuì che quest'ultima poteva essere applicata anche alla dipendenza da nicotina. Dopo molti tentativi individuò un punto auricolare specifico e iniziò a sperimentare prima con la famosa "graffetta" (fu il primo a idearla...) e poi con la stimolazione dell'infrarosso e, infine, con l'aggiunta dell'elettrostimolazione.