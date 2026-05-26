Sigarette a oltre 10 euro al pacchetto? La proposta di legge potrebbe presto diventare realtà: raccolte 50mila firme

Già altri Paesi europei - fanno sapere da 5 euro contro il fumo - hanno aumentato drasticamente il prezzo delle sigarette e "hanno ottenuto ottimi risultati". In Francia, tra il 2017 e il 2025, il prezzo medio delle sigarette è aumentato da 7,05 a 13 euro. Il calo dei fumatori adulti è stato dal 27% al 18% tra la popolazione adulta. In Irlanda invece, tra il 2019 e il 2025, il prezzo delle sigarette è salito da 13 a oltre 15 euro e i fumatori adulti sono scesi dal 23% al 18%.