Le future mamme italiane sono sempre più attente alla salute propria e dei figli rispetto al passato. Fumo e alcol in gravidanza risultano in netto calo, segnale di una maggiore consapevolezza sui rischi per il bambino nei primi mille giorni di vita. Ma il quadro tracciato dall'ultima rilevazione dell'Istituto superiore di sanità mostra anche ombre ancora difficili da ignorare: dall'uso scorretto dell'acido folico all'eccessiva esposizione dei più piccoli a smartphone e tablet, fino ai persistenti divari tra Nord e Sud del Paese. È quanto emerge dalla nuova indagine del Sistema di sorveglianza 0-2 anni, promosso dal ministero della Salute e coordinato dall'Iss in collaborazione con le Regioni, che fotografa i principali fattori che incidono sulla salute infantile nei primi anni di vita.