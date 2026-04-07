Laura Orrico mamma a 49 anni con il seme del marito morto dieci anni fa
L'attrice e il marito Ryan Cosgrove, poi stroncato da un tumore al cervello, per sette anni ha provato ad avere figli ma ha dovuto abortire quattro volte in 14 mesi. Poi il ricorso alla fecondazione in vitro
Il 5 febbraio 2026, l'attrice Laura Orrico ha dato alla luce la sua prima figlia, Aviana Rose, concepita utilizzando il seme del marito Ryan Cosgrove, morto dieci anni fa. Il liquido seminale era rimasto congelato per 19 anni e custodito in una clinica per la fertilità. È solo l'incipit di una storia toccante, che l'attrice ha raccontato a Business Insider. L'annuncio della gravidanza il 9 giugno 2025, quando Laura Orrico era andata a far visita alla madre 79enne ricoverata in un centro di riabilitazione per sclerosi multipla e Parkinson. Un palloncino colorato con una scritta: "Congratulazioni", la reazione confusa dell'anziana donna, poi la conferma dall'attrice: "Congratulazioni, nonna".
L'amore con Ryan
Laura e Ryan si sono incontrati nel 1999, entrambi poco più che ventenni. "Eravamo andati al cinema in sei, ma ero così impegnata a chiacchierare con questo ragazzo simpatico e carino seduto accanto a me che non vidi nemmeno una scena del film", ha raccontato Laura. Ryan quella sera stessa aveva detto ai genitori che l'avrebbe sposata. Il 19 giugno 2004, la coppia convola a nozze. Lei attrice in "CSI: Miami", lui graphic designer per il cinema e la tv, le loro carriere andavano a gonfie vele. I figli non erano una priorità: "Pensavamo di avere un sacco di tempo a disposizione". Tutto cambia quando Ryan inizia ad avere forti emicranie. Poi nel luglio 2007, viene colpito da una grave crisi epilettica notturna. La diagnosi svela un tumore al cervello di terzo grado.
La malattia e il lutto
Il neurochirurgo consiglia alla coppia la crioconservazione del seme, in caso avessero voluto una famiglia. A Ryan viene asportato il 75% della massa, ma il resto era inoperabile e avrebbe richiesto pesanti cicli di chemio e radioterapia. "I medici rimbalzavano tra tutte queste diverse procedure per il suo tumore, eppure l’unica cosa a cui Ryan pensava era assicurarsi che potessi avere un bambino in futuro, che lui fosse vivo o meno", rivela Laura. Per sette anni la coppia ha provato ad avere figli, ma l'attrice è andata incontro a quattro aborti spontanei nel giro di 14 mesi. Il tumore si espande, le condizioni di Ryan si aggravano. Si spegne a 39 anni il 29 aprile 2015. Prima della morte, Ryan aveva dato il suo consenso affinché Laura potesse usufruire del seme congelato anche da sola.
La scelta di diventare mamma
Passano gli anni e Laura prova ad andare avanti: ha altre relazioni, di cui una lunga cinque anni e durante la quale ha un quinto aborto spontaneo. Il tempo passa, l'occasione con la persona giusta non arriva e i 50 anni si avvicinano. A 48 anni, Laura prende la sua decisione e si reca alla clinica per la fertilità con i documenti firmati da Ryan. I medici le confermano che, nonostante l'età, è idonea per una gravidanza. La fecondazione in vitro ha successo al primo tentativo. ll 5 febbraio 2026 nasce Aviana Rose, che Laura descrive come il suo "miracolo" e in lei vede una grande somiglianza con il padre. L'attrice ha ricevuto il sostegno di amici e famigliari, inclusi i genitori di Ryan, che con gioia hanno accolto la nipotina.