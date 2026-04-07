Passano gli anni e Laura prova ad andare avanti: ha altre relazioni, di cui una lunga cinque anni e durante la quale ha un quinto aborto spontaneo. Il tempo passa, l'occasione con la persona giusta non arriva e i 50 anni si avvicinano. A 48 anni, Laura prende la sua decisione e si reca alla clinica per la fertilità con i documenti firmati da Ryan. I medici le confermano che, nonostante l'età, è idonea per una gravidanza. La fecondazione in vitro ha successo al primo tentativo. ll 5 febbraio 2026 nasce Aviana Rose, che Laura descrive come il suo "miracolo" e in lei vede una grande somiglianza con il padre. L'attrice ha ricevuto il sostegno di amici e famigliari, inclusi i genitori di Ryan, che con gioia hanno accolto la nipotina.