Giorgia Venturini aspetta il secondo figlio: "Abbiamo già scelto il nome"

La storia d'amore tra la conduttrice e Marco De Santis dura da molti anni e ha avuto un inizio quasi cinematografico. I due si sono incontrati durante una vacanza estiva e, come ha raccontato lei stessa nell'intervista, il loro rapporto è nato all'improvviso: "Ci siamo conosciuti a Ferragosto, proprio nel giorno del mio compleanno - ha ricordato - Dopo pochi giorni Marco mi disse: "Dammi un'ora e vengo a prenderti". In quell'ora aveva già fatto le valigie ed era venuto da me». La coppia si è poi sposata nel 2022 e, nello stesso anno, è arrivata la prima figlia, Sole Tea.