Giorgia Venturini aspetta il secondo figlio: "Abbiamo già scelto il nome"
La conduttrice di X-Style annuncia la gravidanza e racconta al settimanale "Chi" il momento speciale che sta vivendo con il marito Marco De Santis e la figlia Sole Tea
Giorgia Venturini © Instagram
Nuovo capitolo felice nella vita di Giorgia Venturini. La conduttrice di "X-Style" ha rivelato di essere in dolce attesa del suo secondo figlio, condividendo la notizia con i follower sui social e in un'intervista rilasciata al settimanale "Chi" ha raccontato il momento di felicità che sta vivendo insieme al marito Marco De Santis e alla loro primogenita Sole Tea.
L'intervista e la gioia della famiglia
"In estate sarò mamma per la seconda volta. Sappiamo già che è un maschietto e abbiamo scelto anche il nome" ha spiegato Giorgia Venturini. Il bambino si chiamerà Pietro Romano, una scelta carica di significato affettivo: "Lo abbiamo deciso per rendere omaggio a mio suocero Romano, che non c'è più".
Una famiglia nata da un colpo di fulmine
La storia d'amore tra la conduttrice e Marco De Santis dura da molti anni e ha avuto un inizio quasi cinematografico. I due si sono incontrati durante una vacanza estiva e, come ha raccontato lei stessa nell'intervista, il loro rapporto è nato all'improvviso: "Ci siamo conosciuti a Ferragosto, proprio nel giorno del mio compleanno - ha ricordato - Dopo pochi giorni Marco mi disse: "Dammi un'ora e vengo a prenderti". In quell'ora aveva già fatto le valigie ed era venuto da me». La coppia si è poi sposata nel 2022 e, nello stesso anno, è arrivata la prima figlia, Sole Tea.
Il percorso per diventare mamma
Dietro la gioia della maternità c'è anche un percorso non semplice. Venturini ha spiegato che per avere la loro prima bambina lei e il marito hanno dovuto attendere a lungo e ricorrere a un aiuto medico. "Abbiamo impiegato tanto prima che arrivasse nostra figlia e non abbiamo mai capito perché fosse così difficile" ha raccontato. Proprio per questo la seconda gravidanza è arrivata come una sorpresa inattesa: "Non pensavo di ricominciare proprio ora che Sole Tea è cresciuta e sta bene. Invece eccoci qui".
Il ricordo della madre e il valore della maternità
Nel racconto della conduttrice emerge anche un forte legame con la sua famiglia. Nello stesso periodo in cui è diventata madre per la prima volta, Venturini ha infatti perso la madre, Tea, una figura per lei fondamentale. "Mi dispiace che non abbia potuto conoscere i miei figli - ha confessato - Ma sento che in qualche modo è sempre con me". Quell'esperienza difficile l'ha spinta anche a impegnarsi nel sociale, creando una fondazione dedicata al sostegno delle mamme in difficoltà.
Tra lavoro e nuova maternità
Nonostante la gravidanza, la conduttrice continuerà i suoi impegni professionali ancora per qualche tempo. Da anni è il volto di X‑Style, il magazine di Canale 5 dedicato a moda e lifestyle, e collabora anche con Radio Monte Carlo. "Vorrei portare a termine la stagione televisiva e continuare con la radio, se la gravidanza lo permetterà - ha spiegato - Mi fermerò ad agosto e poi a settembre tornerò con ancora più energia".