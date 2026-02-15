San Valentino, tra anelli a Parigi, fughe romantiche e cene in famiglia: ecco come hanno festeggiato i vip
Da Ilary Blasi con il nuovo anello nella Ville Lumière a Elodie a Venezia, passando per Belen riunita con i suoi affetti e Fedez a cena con Giulia Honegger
Un bacio sotto la Tour Eiffel, un anello che brilla più delle luci di Parigi, rose rosse sparse sul letto e cene a lume di candela. Il San Valentino dei vip italiani è un mosaico di promesse, dediche social e fughe romantiche. C'è chi ha scelto l'estero, chi un ristorante esclusivo e chi, invece, la semplicità di casa.
Ilary Blasi, anello e romanticismo a Parigi
Ad aprire le danze è stata Ilary Blasi, che ha trascorso il 14 febbraio a Parigi. Tra scatti romantici e panorami da cartolina, a catturare l'attenzione è stato soprattutto un anello sfoggiato nelle storie social, dettaglio che ha acceso la curiosità dei fan. Un San Valentino elegante, internazionale, vissuto tra atmosfere da film e complicità.
Elodie, fuga (d’amore?) a Venezia
Mentre il gossip continua a rincorrersi, Elodie ha trascorso San Valentino a Venezia in compagnia della ballerina Francescka Nuredini. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma immagini e momenti condivisi tra calli e canali hanno alimentato le voci su una possibile relazione. Una giornata lontano dal clamore, immersa nella magia della laguna.
Belen Rodriguez, amore formato famiglia
Nessuna fuga esotica per Belen Rodriguez, che ha scelto di celebrare l'amore nella sua forma più ampia: quella familiare. Una serata tra affetti, sorrisi e intimità domestica, circondata dai suoi cari. Un 14 febbraio all'insegna della condivisione, lontano dai riflettori più rumorosi e vicino alle persone del cuore.
Fedez, cena romantica con Giulia Honegger
Atmosfera più intima per Fedez, che ha scelto una cena romantica con Giulia Honegger. Tavolo apparecchiato con cura, luci soffuse e complicità: il rapper ha condiviso scorci di una serata discreta ma significativa, segno di una nuova fase personale vissuta lontano dalle polemiche.
Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, rose e dediche
Un cuscino di rose rosse e un bigliettino romantico: così Angelo Madonia ha sorpreso Sonia Bruganelli. "Tutto il resto è rumore di fondo" ha scritto il ballerino sui social. Un gesto semplice ma scenografico, perfetto per la giornata degli innamorati.
Cecilia Rodriguez, cena in casa tra fiocchi e cuori
Fiocchi, cuori e post-it con parole d'amore: Cecilia Rodriguez ha trasformato la sua casa in un set romantico. Accanto al marito Ignazio Moser e alla figlia Clara Isabel, la serata è stata condivisa anche con mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo e i fratelli Belen e Jeremias. Un San Valentino corale attorno alla tavola.
Gianmarco Tamberi, promessa rinnovata nelle Marche
"Ti sposerei altre mille volte". Con questa dedica social Gianmarco Tamberi ha celebrato la moglie Chiara Bontempi. Il campione olimpico ha concluso la giornata con una cena esclusiva e un menù personalizzato in un ristorante nelle Marche, la sua terra d'origine. Un San Valentino all’insegna delle radici e dei sentimenti che resistono al tempo.
Giulia Salemi, pigiama e coccole
Niente grandi eventi per Giulia Salemi, che ha scelto la dolcezza della quotidianità. Pigiama, coperte e coccole con il figlio Kian e il compagno Pierpaolo Pretelli. Foto semplici, domestiche, che raccontano un amore fatto di piccoli gesti e famiglia.
Tra promesse sussurrate a Parigi, cene a lume di candela, fughe tra i canali di Venezia e serate in pigiama sul divano, il San Valentino dei vip italiani racconta molte sfumature dello stesso sentimento.