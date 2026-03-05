Una serata iniziata come tante si è trasformata in un momento carico di emozione per Giulia Salemi. L'influencer ha incontrato per caso a Milano Nausika, la ragazza che considera da sempre una sorella non di sangue. Le due si sono ritrovate improvvisamente dopo moltissimi anni, proprio mentre Giulia si trovava a teatro per assistere al celebre musical "Notre Dame de Paris". L'inaspettato faccia a faccia ha riportato alla luce un legame che, nonostante il tempo e la distanza, non si è mai davvero spezzato, come ha raccontato ai suoi follower.