Giulia Salemi ritrova la "sorellina" dopo 25 anni: l'incontro inatteso a teatro
A Milano il casuale faccia a faccia con Nausika con cui l'influencer è cresciuta da bambina e di cui aveva parlato tra le lacrime al Grande Fratello
Una serata iniziata come tante si è trasformata in un momento carico di emozione per Giulia Salemi. L'influencer ha incontrato per caso a Milano Nausika, la ragazza che considera da sempre una sorella non di sangue. Le due si sono ritrovate improvvisamente dopo moltissimi anni, proprio mentre Giulia si trovava a teatro per assistere al celebre musical "Notre Dame de Paris". L'inaspettato faccia a faccia ha riportato alla luce un legame che, nonostante il tempo e la distanza, non si è mai davvero spezzato, come ha raccontato ai suoi follower.
Il racconto che commosse il Grande Fratello
Chi ha seguito la partecipazione di Salemi al Grande Fratello ricorda sicuramente quando l'influencer condivise con il pubblico la storia di Nausika. In quell'occasione raccontò tra le lacrime quanto fosse stato difficile separarsi da quella bambina con cui era cresciuta come fosse parte della sua famiglia. Le due, infatti, avevano trascorso insieme gli anni dell'infanzia prima che le loro strade si dividessero improvvisamente. Un distacco che Giulia Salemi ha sempre vissuto con grande intensità emotiva e che per lungo tempo è rimasto una ferita aperta.
Un legame rimasto nel cuore
Parlando sui social dopo il nuovo incontro, l'influencer ha spiegato che il rapporto con Nausika è sempre rimasto speciale. Anche quando le loro vite hanno preso direzioni diverse, il ricordo di quel legame è rimasto vivo. Dopo l'esperienza televisiva, le due si erano già riviste una prima volta, ma poi si erano nuovamente perse di vista. Il destino, però, ha voluto che si ritrovassero ancora, questa volta per puro caso. Salemi ha infatti raccontato con entusiasmo di voler presentare presto la sua "sorellina" al figlio. Un gesto simbolico che dimostra il desiderio di far rientrare Nausika nella sua vita di oggi.