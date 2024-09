Tra le novità di questa edizione ci sarà lo studio, che presenta una scenografia completamente rinnovata con forme eleganti e geometriche, in un mix tra reale e virtuale. In scena anche una grande "X", in un nuovo e sorprendente materiale. "X-Style" proporrà, come sempre, un ampio e attento sguardo sugli eventi più esclusivi in Italia e nel mondo. Al centro del primo appuntamento, infatti, ci sarà Venezia, tra cultura, moda e la Mostra del Cinema.