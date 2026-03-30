Rose Villain aspetta un figlio e trasforma la maternità in arte
La cantante attende un maschietto e racconta la gravidanza attraverso immagini forti e simboliche, tra culle in acciaio e visioni anticonvenzionali
Rose Villain incinta © Instagram
La maternità, per Rose Villain, non poteva che avere un linguaggio tutto suo. Lontano dai cliché fatti di fiocchi e colori pastello, la cantante ha scelto di raccontare questo momento con un’estetica personale, quasi silenziosa nella sua forza. A pochi giorni dall’annuncio della gravidanza, ha condiviso con i fan una nuova notizia: aspetta un maschietto.
"100% boy mom", ha scritto sui social, accompagnando le parole con una serie di immagini che hanno subito acceso la curiosità. Non tanto per la dolcezza - che pure c’è, ma resta sottotraccia - quanto per la scelta visiva, essenziale e potente. Un racconto che non cerca consenso facile, ma invita a guardare la maternità da un’altra prospettiva.
Un immaginario diverso per raccontare la maternità
Nelle foto pubblicate su Instagram, Rose Villain mostra una culla e un passeggino decisamente fuori dagli schemi. Non si tratta, però, di oggetti destinati davvero al suo bambino. Sono opere d’arte dell’artista cinese Shi Jinsong, realizzate in metallo e acciaio, parte di un progetto che riflette sull’infanzia in chiave contemporanea.
Le forme sono riconoscibili, ma i dettagli cambiano tutto: superfici fredde, linee nette, punte affilate. Nessuna morbidezza, nessun eccesso decorativo. Piuttosto, un senso di protezione reinterpretato, come se quegli oggetti fossero delle armature.
In questa scelta si legge una visione precisa: la maternità non è solo dolcezza, ma anche responsabilità, attenzione, consapevolezza. In un mondo complesso, sembra suggerire la cantante, crescere un figlio significa anche prepararlo - e proteggerlo - con ogni mezzo a disposizione.
Tra identità artistica e vita privata
Chi conosce il percorso di Rose Villain non si sorprende fino in fondo. La sua estetica, da sempre sospesa tra suggestioni dark e cultura urban, torna anche in questo momento così intimo. Dalla musica alle immagini, tutto parla la stessa lingua.
Nelle foto appare con il pancione in evidenza, indossando capi iconici come la giacca in pelle con disegno anatomico, quasi a ribadire che non esiste una trasformazione che imponga di rinunciare a se stessi. Nel suo racconto, la maternità non cancella l’identità, ma l'esalta.
Accanto a lei, il marito Sixpm condivide questo percorso lontano dai riflettori. E mentre il pubblico osserva, tra sorpresa e ammirazione, emerge una narrazione diversa: più sobria nelle parole, ma intensa nelle immagini. Perché, nel mondo di Rose Villain, anche l’attesa di un figlio può diventare un’opera d’arte.