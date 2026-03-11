Per quanto riguarda il sesso del nascituro, non ci sono ancora dettagli ufficiali, nonostante un commento abbia scatenato la curiosità e le teorie dei follower. Si tratta di Gaia, amica e collega che, tra i tanti messaggi di auguri, ha scritto sotto il post: "Piccolo principe". Un'informazione che farebbe intendere l'arrivo di un maschietto. Per ora Rose Villain vive in piena serenità questo capitolo importante della sua vita, pronta a celebrare questo importante evento.