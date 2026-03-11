Rose Villain incinta: il video con Sixpm e gli indizi sul bebè
La rapper di "Click Boom" ha pubblicato un brano dedicato a questa speciale occasione
Un annuncio a sorpresa, un brano dal testo commovente: così Rose Villain condivide con i fan l'annuncio della sua prima gravidanza. "TUTTALUCE" è il titolo della canzone che accompagna il percorso della rapper e cantautrice milanese di questi ultimi mesi, felice e commossa accanto al marito, il produttore discografico Sixpm (Andrea Ferrara).
Uniti nella vita e nella professione
La coppia, convolata a nozze nel 2022 con una cerimonia a Brooklyn, da qualche anno fa base a New York, città d'ispirazione per la musica di Rose. Sixpm si occupa della produzione musicale dei brani di Rose: questo legame umano e professionale sembra essere arrivato all'apice con l'arrivo di un bebè.
Il sesso del bebè
Per quanto riguarda il sesso del nascituro, non ci sono ancora dettagli ufficiali, nonostante un commento abbia scatenato la curiosità e le teorie dei follower. Si tratta di Gaia, amica e collega che, tra i tanti messaggi di auguri, ha scritto sotto il post: "Piccolo principe". Un'informazione che farebbe intendere l'arrivo di un maschietto. Per ora Rose Villain vive in piena serenità questo capitolo importante della sua vita, pronta a celebrare questo importante evento.