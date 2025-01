Rose Villain: "Il sessismo dei rapper? E' solo cinema"

Per la serata delle cover ha scelto il classico, portando "Fiori rosa, fiori di pesco" in coppia con Chiello. "Ho deciso di portare Chiello, che è letteralmente uno dei miei artisti preferiti, un artista con la A maiuscola. In comune abbiamo il grande amore per Battisti. L'anno scorso ho portato la leggenda del passato (e del presente), Gianna Nannini, lui sarà la leggenda del futuro". Va invece verso la modernità l'uso dell'autotune. "Ne uso un po', leggerissimo, nella produzione. È uno strumento moderno. E uso il vocoder, un sintetizzatore di voci. Io sono superpro all'uso della tecnologia, anche se poi tutto quello che esce sul disco è analogico. L'autotune è uno strumento e come tale deve essere utilizzato. Nella trap non puoi non usarlo". E a proposito di trap impossibile non affrontare il tema delle polemiche sui testi sessisti e misogini di molti. Un'accusa che Rose Villain trova fuori luogo. "Per me è un discorso che, sinceramente, non ha senso: è come se un’attrice si lamentasse perché viene fatta a pezzi in un film - ha detto in una intervista a "Vanity Fair" -; quello di Tony Effe e gli altri è puro cinema, finzione, un gioco che come tale ha delle regole e come tale dev’essere trattato. I li conosco tutti di persona, con molti di loro ho lavorato; sono ragazzi adorabili, che trattano benissimo le donne, altroché".