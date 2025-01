I brani orchestrati da Gué sono come scatole cinesi: basta aprirli per scoprire una catena di rimandi, omaggi e riferimenti. "Nei tuoi skinny" (feat. Frah Quintale), recupera le origini della dancehall giamaicana, fino a "Nei DM" (feat. Ernia e Tormento), che ricorda le atmosfere west coast importate in Italia da Tormento stesso. Le produzioni di "Vibe" e "Da 0 a 100" (feat. Shiva) sanciscono il ritorno degli anni ‘80 nella musica black contemporanea, e "Kalispera" (feat. Ghali e Tony Effe) mescola con leggerezza poetiche e stili apparentemente inconciliabili. "Gazelle" (feat. Ele A) è una parentesi nostalgica che utilizza come metafora un’icona dello streetwear anni ‘90, mentre "Akrapovič" (feat. Artie 5ive) gioca sulla potenza dei motori per parlare della potenza del rap. Torna anche una delle saghe più amate dai fan di Gué con "La G la U la E pt. 3", iniziata con il suo album di debutto "Il ragazzo d’oro" (2011).