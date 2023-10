I Club Dogo ritornano e sui social annunciano la loro reunion

Sono trascorsi quasi dieci anni dall’ultimo album dei Club Dogo, pubblicato nel 2014. Da allora Gué, Jake La Furia e Don Joe – che con il loro sodalizio sono entrati nella leggenda della musica italiana, rivoluzionando le classifiche per come le conoscevamo e facendo da apripista a una generazione di giovani artisti hip hop – si sono dedicati alle loro carriere soliste. L’inossidabile amicizia che li lega da ben prima del successo, però, non è mai tramontata, lasciando ai fan la speranza che quello dei Dogo non fosse un addio, ma un arrivederci.

Ed è in effetti un ritorno in grande stile quello del gruppo, che ha pubblicato un geniale e misterioso trailer di ispirazione cinematografica per la regia di Marc Lucas: ambientato in una Milano dark e suggestiva, ha per protagonisti Claudio Santamaria e, sorpresa delle sorprese, il sindaco Beppe Sala (prestato momentaneamente alla recitazione) impegnati a chiamare in soccorso i tre anti-eroi più amati e iconici della città, graficamente rappresentati dal simbolo del cane a tre teste che li accompagna fin dagli esordi. Il ritorno dei Club Dogo è ormai ufficiale, e il mondo del rap è già in subbuglio.

La clip Girato in una Milano notturna e misteriosa il video mostra il sindaco Sala che raggiunge su un tetto Santamaria, per affrontare il problema del suono che "si fa piacere e poi dimenticare". Di fronte a Santamaria, per il quale bisogna fare di tutto per battere un nemico così forte, il sindaco tentenna, ma poi rimane anche lui rapito quando il cielo della città si illumina con l'immagine simbolo dei Club Dogo, un cane a tre teste che rappresenta i tre componenti del gruppo: Gué, Jake La Furia e Don Joe. Dopo aver fatto dal 2003 da apripista a una generazione di giovani artisti hip hop, i tre si sono dedicati alle loro carriere soliste e oggi con questo trailer dove si presentano come "una leggenda", annunciano il loro ritorno nel 2024.

Quando si sono separati i Club Dogo? I Club Dogo, gruppo fondato dai rapper Gué e Jake La Furia e dal produttore Don Joe, sono un’istituzione dell’hip hop italiano. Nel 2003 pubblicano il loro primo album autoprodotto, "Mi Fist," considerato una pietra miliare del genere; il disco passa di mano in mano tra gli appassionati, partendo da Milano fino a conquistare tutta Italia, traghettandoli dall’underground alle classifiche con i successivi lavori, che hanno fatto la storia del rap. Insieme hanno pubblicato sette album, abbattendo per primi il soffitto di cristallo che confinava il rap in un campionato a parte. Con la loro crew, la Dogo Gang, hanno inoltre contribuito a portare al successo molti artisti di culto: un nome su tutti, Marracash.



Tuttavia, dal 2014 il gruppo non ha più pubblicato nulla insieme, dedicandosi alle carriere soliste dei singoli membri.

Non c'è una data precisa che segna la fine dei Club Dogo, ma si può dire che il gruppo si sia progressivamente allontanato dopo l'uscita dell'ultimo album "Non siamo più quelli di Mi Fist". In un'intervista del 2017, Gué Pequeno ha dichiarato che una reunion sarebbe stata improbabile, mentre Jake La Furia ha espresso il suo rammarico per lo scioglimento del gruppo. Don Joe, invece, si è concentrato sulla produzione musicale per altri artisti.