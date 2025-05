Rose Villain e Tony Effe lanciano il tormentone "Victoria’s Secret"

Rose Villain ha scelto di farsi accompagnare dal trapper romano per inaugurare la sua estate, che la porterà sui palchi di tutta Italia con il suo 'Radio Vega summer tour 2025'. Le date saranno l'occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta '"Radio vega" e tutti i successi di Rose Villain. A settembre si esibirà invece nei principali palazzetti, nel corso di 4 concerti, per il 'The radio Trilogy tour", prodotto da Magellano Concerti.