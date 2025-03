Rose Villain: "Basta dire che sono carina! Sono un'artista che fa musica"

Ma il punto su più di tutti Rose vuole battere è la sua identità artistica, quella di una donna che è arrivata al successo a 35 anni, dopo aver preso non poche porte in faccia e aver dovuto combattere perché a passare fosse la musica che aveva in testa e non quella che qualcuno voleva cucirle addosso. E ancora oggi si trova a dover confrontarsi con determinati pregiudizi. "Vedo che c'è tanta attenzione sull'essere carina, ma il centro della mia vita - ribadisce - è altro: fare musica. Il fatto che io possa avere un determinato aspetto o essere attenta a un certo look non deve prevalere sul fatto che sono un'artista e che posso fare belle canzoni - rivendica -. Sul pop delle donne c'è un sacco di sottovalutazione: quando dico ciò che penso la risposta è sempre 'stai zitta e canta', ma così si toglie il focus sull'identità artistica". E oggi per Rose Villain è anche il momento di prendersi qualche piccola rivincita: "Le persone sono intimidite dalle donne ambiziose, anni fa - racconta - avevo un ragazzo che mi diceva 'non ce la farai mai' e chissà quanto si mangerà le mani oggi. Ho preso tante porte in faccia, ma mi è servito tantissimo per fare sempre meglio e quindi - scherza - viva le porte in faccia e chi non crede in te, così gli puoi far vedere di cosa sei capace".