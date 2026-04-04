Giulia Valentina è incinta, le foto dell'influencer ex di Fedez
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L’influencer dà il benvenuto alla sua seconda figlia con alcuni emozionanti scatti postati sui social
Giulia Valentina con la figlia © Instagram
Uno scatto tenero e intimo che ha fatto commuovere i fan. Giulia Valentina ha annunciato la nascita della sua secondogenita con una foto pubblicata su Instagram, in cui la piccola appare dolcemente appoggiata al petto della mamma a poche ore dal parto. Un momento carico di emozione, che ha subito raccolto migliaia di like e messaggi di affetto.
L’influencer, seguita da quasi un milione di follower, ha dato il benvenuto alla sua bambina mantenendo, però, il massimo riserbo su alcuni dettagli: il nome della piccola, infatti, non è stato ancora reso noto. Una scelta in linea con la discrezione che da sempre caratterizza la sua vita privata e familiare, già evidente in occasione della nascita del primogenito.
Nei mesi scorsi, Giulia Valentina aveva incuriosito i follower con un video che riprendeva le dinamiche della sua prima gravidanza, un modo per condividere la sua attesa in modo "particolare". Oggi quell’attesa è finalmente terminata: la famiglia si allarga, ma ancora una volta lontano dall’eccessiva esposizione mediatica.
Classe 1990, Giulia Valentina è nata a Torino da una famiglia di imprenditori di origini siciliane. Dopo gli studi in una scuola americana, ha vissuto per un periodo a Parigi, per poi laurearsi in Economia all’Università Cattolica di Milano nel 2015. Oggi è una creator affermata, apprezzata da centinaia di migliaia di fan.
Pur essendo molto seguita sui social, Giulia Valentina ha sempre mantenuto un equilibrio tra visibilità e privacy. Anche durante le gravidanze ha condiviso solo alcuni momenti, senza mai esporre completamente la sua vita familiare.
La scelta di non rivelare il nome della figlia conferma una linea chiara: raccontare, sì, ma con misura. Accanto a lei, da quasi otto anni, c’è Filippo Bonini, una presenza discreta e lontana dal mondo dello spettacolo, mostrata raramente sui social. Il suo nome è stato reso pubblico solo nel novembre 2024, in occasione della nascita del primo figlio, e anche allora la coppia aveva scelto di mantenere riservati molti dettagli.
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