Uno scatto tenero e intimo che ha fatto commuovere i fan. Giulia Valentina ha annunciato la nascita della sua secondogenita con una foto pubblicata su Instagram, in cui la piccola appare dolcemente appoggiata al petto della mamma a poche ore dal parto. Un momento carico di emozione, che ha subito raccolto migliaia di like e messaggi di affetto.