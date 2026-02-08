Chiara Ferragni e Giulia de Lellis insieme sulla neve, pace fatta?
Le due infleuncer avevano litigato nel 2023 per via di un commento social di troppo. Ora (forse) qualcosa è cambiato
Dopo oltre due anni di "gelo" sembra tornato il sereno tra le influencer Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. La prova? Uno scatto che le vede insieme sulla neve a Gstaad, in Svizzera, in occasione della sfilata di un noto marchio di moda di cui entrambe sono testimonial. Con loro anche Helena Prestes, in passato vincitrice del Grande Fratello Vip, e la sorella di Chiara, Valentina Ferragni.
Una ricondivisione di troppo
Da molto tempo ormai tra la Ferragni e la De Lellis non correva buon sangue: almeno da settembre 2023 quando quest'ultima aveva ricondiviso sui social un post ironico sulla serie tv dei Ferragnez. Gesto non gradito da Chiara e dal marito Fedez. Da quel momento i rapporti, che erano sempre stati cordiali, si erano improvvisamente raffreddati, anche per colpa di qualche frecciatina via social tra le due.
Le due infleuncer alle prese con il lavoro
Ora però sembrerebbe pace fatta. La Ferragni, uscita da pochissimo dalla vicenda del Pandoro Gate, sta cercando attivamente di rilanciare la propria immagine mentre la De Lellis, alle prese con il ruolo di mamma dall'ottobre scorso, ha raccontato sui social di aver ripreso le attività lavorative, descrivendo anche la difficoltà nel gestire il distacco dalla bambina. Nonostante il peso emotivo del distacco, l'influencer ha ripreso la sua routine lavorativa nel mondo beauty e digital.
Ora arriva anche la foto con Chiara Ferragni anche se non è chiaro quanto possa essere indice di una amicizia rinata oppure semplicemente di una serena convivenza professionale.