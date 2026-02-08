Chiara Ferragni e Giulia de Lellis insieme sulla neve, pace fatta?

Da molto tempo ormai tra la Ferragni e la De Lellis non correva buon sangue: almeno da settembre 2023 quando quest'ultima aveva ricondiviso sui social un post ironico sulla serie tv dei Ferragnez. Gesto non gradito da Chiara e dal marito Fedez. Da quel momento i rapporti, che erano sempre stati cordiali, si erano improvvisamente raffreddati, anche per colpa di qualche frecciatina via social tra le due.