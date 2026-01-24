Chiara Ferragni rilancia dopo il proscioglimento: "Pronta a tornare in un cda"
Dopo la fine del processo per truffa aggravata, l'influencer torna a parlare del futuro in un’intervista a "Milano Finanza"
Chiara Ferragni guarda avanti, lasciandosi alle spalle uno dei periodi più complessi della sua carriera. Dopo il proscioglimento deciso dalla procura di Milano nell’ambito della vicenda giudiziaria legata al cosiddetto Pandorogate, l’imprenditrice digitale più famosa d'Italia rompe il silenzio e racconta a "Milano Finanza" come è cambiato il suo approccio al lavoro e al mondo social.
“Credo ancora nei social, sono democratici, se hai qualcosa da dire ti danno la platea”, afferma Ferragni, rivendicando il valore di uno strumento che, nonostante le trasformazioni del settore, continua a considerare centrale. “Come mi sento? Sono stati due anni complessi sotto tanti punti di vista ed è bello adesso sentire che non ho più i limiti”.
Un percorso difficile, che l’ha portata, come lei stessa racconta, a rivedere le priorità e a distinguere con maggiore lucidità tra relazioni autentiche e rapporti di convenienza. "Di buono ho imparato a dare più valore a me stessa come persona, meno come personaggio; di negativo [ho imparato] che naturalmente nel momento del bisogno ti accorgi, - buono e negativo allo stesso tempo, - di tutte le persone che sono state attorno a te per convenienza rispetto a quelle che ci sono veramente perché tengono al rapporto con te". Un’esperienza che, aggiunge, "mi ha fatto crescere come dieci anni normali".
Guardando al futuro, l’influencer non esclude un ritorno nei consigli di amministrazione. Dopo l’esperienza in Tod’s Ferragni ammette: “Ho imparato tantissimo, è stata un’esperienza che ripeterei volentieri. Adesso pian piano si torna, in modo diverso, e la comunicazione sarà comunque diversa”.
Un’esperienza, quella in Tod’s, che aveva avuto un forte impatto mediatico e finanziario: al suo ingresso nel board, annunciato nell’aprile 2021, il titolo del gruppo aveva registrato un sensibile rialzo in Borsa. Negli anni successivi, tuttavia, i dati ufficiali dell’azienda avevano evidenziato un’elevata percentuale di assenze alle riunioni del consiglio (tre su 17), per cui si era concluso senza rinnovo la sua partecipazione al board.
Dopo la vittoria, per proscioglimento, in tribunale, Ferragni riparte dal mondo della moda con la nuova campagna primavera-estate di Guess. “È un nuovo inizio, la campagna sta facendo il giro del mondo e sono molto contenta della fiducia che questa straordinaria azienda globale mi ha dato in un momento non tranquillo”, ha dichiarato.
Parole confermate anche dal cofondatore del brand, Paul Marciano: "Fin dall’inizio abbiamo percepito una forte affinità con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e naturalmente la sua bellezza erano perfettamente in sintonia con Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e procede con forza, uno spirito che emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità".