Chiara Ferragni rilancia dopo il proscioglimento: "Pronta a tornare in un cda"

Un percorso difficile, che l’ha portata, come lei stessa racconta, a rivedere le priorità e a distinguere con maggiore lucidità tra relazioni autentiche e rapporti di convenienza. "Di buono ho imparato a dare più valore a me stessa come persona, meno come personaggio; di negativo [ho imparato] che naturalmente nel momento del bisogno ti accorgi, - buono e negativo allo stesso tempo, - di tutte le persone che sono state attorno a te per convenienza rispetto a quelle che ci sono veramente perché tengono al rapporto con te". Un’esperienza che, aggiunge, "mi ha fatto crescere come dieci anni normali".