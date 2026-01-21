Logo Tgcom24
© Instagram | Chiara Ferragni è il nuovo volto di Guess per la campagna primavera 2026
Chiara Ferragni riparte dalla moda: nuda su Instagram con un paio di jeans

L'imprenditrice digitale protagonista della nuova campagna di un brand di abbigliamento

21 Gen 2026 - 17:33
"Un look iconico. Inizio questo nuovo capitolo con una fantastica notizia: sono il nuovo volto di Guess per la campagna Primavera 2026", ha scritto la stessa Chiara Ferragni nel post che accompagna gli scatti.

