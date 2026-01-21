Chiara Ferragni riparte dalla moda: nuda su Instagram con un paio di jeans

© Instagram | Chiara Ferragni è il nuovo volto di Guess per la campagna primavera 2026
L'imprenditrice digitale protagonista della nuova campagna di un brand di abbigliamento
"Un look iconico. Inizio questo nuovo capitolo con una fantastica notizia: sono il nuovo volto di Guess per la campagna Primavera 2026", ha scritto la stessa Chiara Ferragni nel post che accompagna gli scatti.