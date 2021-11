Bellezza, come imparare ad amarsi: lo spiega un team di donne al top

Imparare ad amare, prima di tutto e tutti, se stesse . Non è mai un atto di egoismo ma step di partenza, per vivere pienamente la vita, dare valore a ogni tipo di esperienza e di relazione e al proprio percorso di crescita. È stato questo il fil rouge di "Self love is first Love", l'evento voluto da Intimissimi a Milano per celebrare l'unicità della bellezza femminile . Si è parlato di autostima, accettazione del proprio corpo, inclusione, coscienza di sé. Sul palco imprenditrici, mental coach, protagoniste del mondo dello spettacolo, dello sport, della comunicazione, volti noti della tv: Chiara Ferragni, Cristina Fogazzi (L'Estetista Cinica), Daniela Collu, Katia Follesa e altre professioniste, tutte seguitissime sui social, e che hanno voluto condividere le loro esperienze, le loro attitudini, i loro pensieri .

PRIMO PASSO: SENTIRSI UNICHE - In base, infatti, a una ricerca condotta dal brand, che ha intervistato più di cento donne, solo il 10% di loro ha indicato se stessa come la persona che ama di più al mondo. È, quindi, importantissimo partire dalla base: imparare ad amarsi dentro e fuori, apprezzandosi nelle proprie virtù come in ogni punto debole. "Nessuno è perfetto, nessuno ha tutto ciò che vuole. Tutti abbiamo difetti e cose che non ci piacciono. Una volta che capisci questo concetto e lo fai tuo - ha affermato Chiara Ferragni, imprenditrice digitale -, le cose cambiano". "Oggi la paura più diffusa è la paura di non piacere - ha spiegato Nicoletta Romanazzi, esperta in strategie e tecniche di mental training -. Scegliamo di essere uniche invece di speciali". "Dobbiamo imparare a definirci al netto del nostro corpo", ha evidenziato Cristina Fogazzi (alias L'Estetista Cinica), imprenditrice e fondatrice di un brand beauty che ha rivoluzionato l'approccio alla bellezza femminile riscrivendone i canoni in un'ottica di body positivity. Sulla stessa linea anche la psicoterapeuta Sara Doni: "La perfezione è nemica dell'eccellenza", ha sottolineato. Ricco di spunti di riflessione e di autoironia l'intervento di Daniela Collu, conduttrice e scrittrice: "Non sono difetti, sono la vita!".



L’experience sarà disponibile in versione integrale sul sito Intimissimi e sul profilo IG TV del brand