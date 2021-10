Moda, intimo e reggiseni taglie forti: il “curvy” è super di tendenza

Moda, Intimissimi: la campagna “Trova la tua forza, trova la tua bellezza” Intimissimi | La campagna “Trova la tua forza, trova la tua bellezza”, all’insegna di una sensualità inclusiva, consapevole e orientata alla sostenibilità Ufficio stampa 1 di 3 Intimissimi | La campagna “Trova la tua forza, trova la tua bellezza”. Il brand amplia le taglie fino alla settima per numerosi modelli di reggiseno Ufficio stampa 2 di 3 Intimissimi | Il filato utilizzato è anche rispettoso dell’ambiente: il pizzo contiene, infatti, una fibra di poliammide degradabile che viene smaltita circa dieci volte più velocemente ed è riciclabile al 100% Ufficio stampa 3 di 3 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una bellezza finalmente inclusiva e senza compromessi. Tra le collezioni di intimo e underwear per l’autunno 2021 spicca una linea pensata per valorizzare ogni tipo di fisicità femminile. Un vero e proprio invito alla “body consciousness” (che si potrebbe tradurre come consapevolezza della propria unicità), senza rinunciare a eleganza e sensualità, alla versatilità e al comfort. Le taglie dei reggiseni arrivano fino alla settima e il filato è anche rispettoso dell’ambiente: il pizzo contiene, infatti, una fibra di poliammide degradabile che viene smaltita circa dieci volte più velocemente rispetto a quella tradizionale ed è riciclabile al 100%.