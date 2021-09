Moda, trend autunno: reggiseni trasparenti e lingerie mai così sexy

Biancheria intima e lingerie per il prossimo autunno inverno. Cosa desiderano davvero le donne? Sicuramente una bellezza che sia realmente inclusiva , in grado di abbracciare le forme di ogni fisicità, che assicuri vestibilità e la perfetta unione tra comfort e seduzione .

Italian beauty. Intimissimi coniuga il "savoir-faire" made in Italy con una campagna autunno inverno 2021-2022 espressione dello stile italiano in tutta la sua raffinatezza

I TREND D’AUTUNNO - Le nuove linee di reggiseni e completini intimi sono romantiche e ricercate, con i ricami fioriti dall’allure anni Sessanta e i profili in pizzo super soft. Decisamente più audaci, i bra e gli slip trasparenti e sofisticati, tra giochi di alternanze vedo-non vedo e incroci di elastici sottili che esaltano la silhouette. Un caleidoscopio di stili che includono anche proposte in microfibra e colori neutri, come il beige chiaro e l’avorio.