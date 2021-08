Beauty, depilazione maschile: cosa c'è da sapere, metodi e tecniche

Dalla ceretta al "trimming", dal rasoio alla luce pulsata, dalle creme al "manscaping". Per ragioni sportive, per motivi estetici o semplicemente per prendersi cura di se stessi: la depilazione maschile ormai non è più un tabù. Ammesso lo sia davvero stata, essendo una pratica che affonda le sue radici nella storia dell'umanità: dai reperti nei musei, era praticata già dagli antichi Egizi. Vediamo allora, tra le varie tecniche e soluzioni proposte, quale potrebbe sposare meglio le proprie esigenze .

LA CERETTA - È sicuramente tra le soluzioni da preferire: eradica i peli dalla radice, ne rallenta la ricrescita, li indebolisce e, a lungo andare, li dirada. La ceretta è particolarmente indicata per la depilazione del petto e della schiena, oltre che delle gambe e delle braccia. Per eseguirla a dovere, è bene affidarsi alle mani esperte dell'estetista o, in alternativa, della propria compagna.



IL RASOIO - Una delle alternative più amate dagli uomini, per la sua praticità e facilità di esecuzione, è quella data dal rasoio. Come per la barba, i peli superflui vengono semplicemente tagliati: ragione per cui tornano a crescere con maggior rapidità. Va perciò passato con frequenza. Qualora, invece, non si volesse depilare ma semplicemente accorciare, l'alternativa è il "trimming", la tecnica di rasatura elettrica con i pettini di varie lunghezze.



LA CREMA DEPILATORIA - Indolore e in grado di agire in una manciata di minuti, anche solo sotto la doccia. La crema depilatoria, come il rasoio, è praticissima da usare. Sempre come il rasoio, però, non eradica i peli, che si ripresentano già dopo qualche giorno. È particolarmente indicata per chi vuole evitare eccessive irritazioni. Ragione per cui è preferibile per le zone più delicate (il cosiddetto "manscaping" intimo).



LA DEPILAZIONE DEFINITIVA - Infine, la soluzione radicale: la depilazione definitiva. Si effettua con la luce pulsata, richiede diverse sedute nei centri estetici e il costo - perciò - varia in base alle esigenze. Fa sparire i peli completamente e per sempre (o quasi), ragione per cui è una decisione da valutare bene.



Nella foto David Gandy, supermodello britannico