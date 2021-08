Uomo, tatuaggi al mare: come prendersene cura, gli errori da non fare

L’estate è il momento meno indicato per fare un tatuaggio . Il sole picchia forte, al mare la pelle è più esposta alle aggressioni esterne, come sabbia e salsedine, e al conseguente rischio di infezioni . Nel caso in cui si fosse alle prese con la manutenzione di un nuovo tattoo, ecco qualche consiglio che può tornare utile in vacanza, a cominciare dalla regola più importante…

TRA SOLE, MARE E BAGNI IN PISCINA - Dalle creme da applicare alla frequenza con cui ripetere il trattamento: alle prese con un nuovo tatuaggio, è bene innanzitutto chiedere indicazioni al proprio tatuatore e seguirle scrupolosamente. Il disegno e l’area circostante vanno, infatti, sempre tenuti ben idratati e adeguatamente protetti dall’esposizione diretta al sole. Oltre a scongiurare il rischio di infezioni, questo consente anche di evitare che i colori originali perdano la loro lucentezza. Con un tattoo appena fatto andrebbe poi evitato il bagno in mare ma anche in piscina, per via del cloro. Nel caso in cui non si riesca proprio a resistere, è necessario fare una doccia subito dopo, avendo cura di ripulire bene la pelle dalla salsedine. Per asciugare, non bisogna certo strofinare ma tamponare con un asciugamano morbido e pulito, usando molta delicatezza. Attenzione pure alla sabbia: è importante mantenere la zona interessata sempre perfettamente pulita.