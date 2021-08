Marcell Jacobs, tatuaggi e significati: così ha "previsto" Tokyo 2020

Uomini e passioni, Marcell Jacobs: ogni tatuaggio ha un significato C’è scritto “believe”, credi, sulla croce con una corona piantata nella terra, ritratta sulla spalla destra di Marcell Jacobs. Un messaggio che ora, alla luce del suo primato olimpico, sa di premonizione IPA 1 di 7 Tra il collo e la parte alta del torace è tatuata la scritta “Crazy long jumper”, che è diventato anche il suo nome su Instagram e si riferisce al suo passato da saltatore in lungo IPA 2 di 7 Sulla schiena è tatuata una tigre, animale-simbolo del campione IPA 3 di 7 Sulla spalla sinistra di Marcell Jacobs compare la parola “famiglia”, accompagnata da una definizione: “Dove nasce la vita e l’amore non ha mai fine” IPA 4 di 7 Marcell Jacobs e la passione per i tatuaggi, condivisa anche dalla compagna Nicole Daza IPA 5 di 7 Marcell Jacobs e la passione per i tatuaggi, condivisa anche dalla compagna Nicole Daza IPA 6 di 7 Oltre ai nomi dei tre figli e alle loro date di nascita, Marcell Jacobs ha tatuate anche la scritta “Carpe diem” sul pettorale sinistro, e sul destro, una citazione di Charlie Chaplin IPA 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il prossimo, ha anticipato, sarà proprio sulle Olimpiadi. Una passione che non è passata inosservata, quella di Marcell Jacobs per i tatuaggi. Il campione olimpico, primo oro per l’Italia nei 100 m, continua a godere della luce dei riflettori anche per il suo stile. Molto personale, del resto, come il significato legato a ogni tatuaggio sul suo corpo, che di fatto racconta la sua storia. Un tattoo, in particolare, sembra ora aver "predetto" anche il risultato di Tokyo 2020…