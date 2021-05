Olimpiadi di Tokyo, Ruggero Tita (vela): “Avremo quella medaglia”

Moda e sport, Falconeri veste il campione di vela Ruggero Tita Falconeri, da sempre vicino agli sport legati alla natura, accoglie un nuovo atleta tra i suoi appassionati: il campione di vela Ruggero Tita Ufficio stampa 1 di 8 Ruggero Tita è il protagonista di questo racconto fotografico, scattato sul lago di Garda, dedicato alla collezione maschile primavera-estate di Falconeri Ufficio stampa 2 di 8 Il campione trova nei filati naturali Falconeri l’alleato perfetto per le lunghe uscite in barca. I capi sono pensati, infatti, per chi ha una vita sempre in movimento Ufficio stampa 3 di 8 Tra i “must”, i nuovi capi in Seta Cotone, fibra preziosa e leggera, e Seta Fresh, pratici ed eleganti Ufficio stampa 4 di 8 Adatto a tutte le stagioni anche il girocollo in Cashmere Ultralight di Falconeri, capo icona del brand Ufficio stampa 5 di 8 Le proposte della nuova collezione Falconeri sono realizzate in filati elastici, leggeri e traspiranti Ufficio stampa 6 di 8 Ancora uno scatto del campione di vela Ruggero Tita in Falconeri Ufficio stampa 7 di 8 Ancora uno scatto del campione di vela Ruggero Tita in Falconeri Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Ce la metteremo tutta per portare a casa questa medaglia che tanto desideriamo”. Sono giorni intensi, di allenamento e concentrazione per Ruggero Tita, campione italiano della vela ormai in procinto di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Traguardo che richiede “una preparazione lunghissima, che non si improvvisa. Si costruisce tutto nei quattro anni che precedono e gioca un ruolo fondamentale la passione per quello che si fa”, racconta a Tgcom24 in occasione del lancio della collezione uomo per questa primavera estate di Falconeri, che lo ha scelto tra i suoi ambassador.