UN LEGAME FORTE - Un completo speciale, firmato EA7 Emporio Armani, per gli atleti italiani delle diverse discipline. In poliestere tricot “shiny” riciclato, composto da una felpa a fondo aperto chiuso sul davanti, manica raglan, collo rialzato con forma a cratere con zip laterale nascosta. Tra gli atleti azzurri, prendono parte alle Olimpiadi anche i campioni testimonial del brand: i pallavolisti Paola Egonu e Simone Giannelli, il tennista Fabio Fognini, Gabriele Detti per il nuoto, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo per il canottaggio. Una “rinnovata collaborazione che conferma il mio forte legame con lo sport”, ha spiegato Giorgio Armani, che ha vestito gli atleti anche alle Olimpiadi estive di Londra 2012 e Rio 2016 e a quelle invernali di Sochi 2014 e Pyeongchang 2018.