Wimbledon, Matteo Berrettini: perché le sue sneakers sono speciali

Leggerissime, anti-lesioni e italiane. Una storia di successo e un’impresa storica, quella di Matteo Berrettini , che ha regalato al nostro Paese il sogno delle semifinali a Wimbledon, come non accadeva dal 1961. Gli occhi degli amanti del tennis sono puntati su questo ragazzo romano, classe 1996, che su tutti i campi del mondo ha scelto di vestire italiano . Dal 2014 al suo fianco c’è Lotto, che ha svelato i segreti delle sue sneakers speciali .

LA COSTRUZIONE DI UN SUCCESSO - La scarpa indossata da Matteo Berrettini si chiama Mirage 100. Leggera, migliora l’agilità e la velocità, per un rapido cambio di direzione, grazie a un nuovo design della suola e a una robusta "gabbia", che offre anche maggiore stabilità. La tecnologia “Synpulse” di Lotto, sottolinea lo stesso brand, riduce il rischio di lesioni, aumenta il comfort e fornisce un efficiente ritorno di energia ottimizzando l'ammortizzazione. La gomma con elevata resistenza all’abrasione, inoltre, garantisce una maggiore durata della suola su tutte le superfici di gioco. Infine, un insieme di accorgimenti tecnici utilizzati anche nella costruzione della tomaia assicurano il corretto appoggio del piede durante i movimenti. “In Matteo abbiamo creduto sin dagli inizi della sua carriera e questo risultato è un’impresa da sogno - ha spiegato Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia -. Siamo orgogliosi di essere al suo fianco in questo momento indimenticabile per la sua carriera e per il tennis italiano”.