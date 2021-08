Moda autunno 2021, le novità in arrivo: ecco la lingerie trasparente

Un inedito tessuto leggerissimo, effetto tulle, soffice e impalpabile ma in grado di assicurare sostegno e comfort . Tra le novità in arrivo in vista del prossimo autunno, spicca una collezione di lingerie e biancheria intima composta da capi basic, dall'eleganza essenziale e dai colori passepartout: bianco, nero e nude.

TRASPARENZE TRA SOSTEGNO E LEGGEREZZA - Intimissimi presenta la sua nuova linea di lingerie "Invisible Touch" per la prossima stagione. Realizzata in un inedito tessuto effetto tulle, soffice e impalpabile, è pensata per offrire il massimo sostegno, garantendo al contempo un effetto di assoluta leggerezza. I reggiseni, morbidi e "comfy", sono proposti in diversi modelli: dal triangolo al balconcino con ferretto, alle speciali coppe preformate che seguono la silhouette. Da coordinare agli slip, da quello basic a quello con fianchetto invisibile, fino al brasiliano effetto seconda pelle. Ci sono poi i body, anche loro essenziali, da indossare sotto agli abiti o ai look casual jeans e camicia bianca. La gamma di colori è passepartout: bianco, nero e nude.