Moda mare, bikini estate 2021: i trend per sentirsi chic in spiaggia

Una fantasia cangiante , che restituisce i bagliori del sole e dell’acqua. Tra i trend forti del momento in fatto di costumi da bagno da indossare in spiaggia o in piscina spicca l’effetto “shiny” e brillante , che sembra catturare e restituire luce.

EFFETTO “GLOSSY” - Luminosi e chic, i bikini effetto “glossy” sono proposti in una serie di set due pezzi e di costumi interi nelle sfumature del nude, dell’azzurro e del turchese, in una microfibra cangiante. Ci sono i modelli con laccetti sottili e slip brasiliani o gli interi super sensuali e con dettagli romantici, come il fiocco in vita.