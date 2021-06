Moda mare e beachwear estate 2021: i costumi più “cool” e le novità

Moda mare e beachwear, Tezenis: costumi e bikini per l’estate 2021 Estate 2021 | Giulia De Lellis, ambassador Tezenis, ha disegnato con il brand una serie di costumi, proposti in cinque fantasie Ufficio stampa 1 di 19 Tezenis, estate 2021 | La capsule disegnata con Giulia De Lellis Ufficio stampa 2 di 19 Tezenis, estate 2021 | La capsule disegnata con Giulia De Lellis Ufficio stampa 3 di 19 Tezenis, estate 2021 | La capsule disegnata con Giulia De Lellis Ufficio stampa 4 di 19 Tezenis, estate 2021 | La capsule disegnata con Giulia De Lellis Ufficio stampa 5 di 19 Tezenis, estate 2021 | La capsule disegnata con Giulia De Lellis Ufficio stampa 6 di 19 Tezenis, estate 2021 | Il brand abbraccia sempre di più anche il tema della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente Ufficio stampa 7 di 19 Tezenis, estate 2021 | Continua perciò l’impegno del brand con il progetto “Be the change” anche per la collezione mare, realizzata in microfibra riciclata nei colori nero e verde acqua Ufficio stampa 8 di 19 Tezenis, estate 2021 | Per celebrare la sostenibile leggerezza della nuova microfibra riciclata, Tezenis ha realizzato una campagna dal mood light e spensierato, ambientata a Los Angeles Ufficio stampa 9 di 19 Tezenis, estate 2021 | Il filato di questa collezione beachwear è ottenuto attraverso la rilavorazione di bottigliette in plastica correttamente smaltite e da cui vengono estratti i frammenti di PET riconvertiti in microfibra Ufficio stampa 10 di 19 Tezenis, estate 2021 | Ogni anno si producono circa 300 milioni di tonnellate di plastica, di cui 8 milioni confluiscono nell’oceano. Perciò il brand è voluto partire dal riuso e riciclo di un materiale altrimenti destinato all’usa e getta Ufficio stampa 11 di 19 Tezenis, estate 2021 | Per un presente e un futuro sempre più plastic free, il brand del gruppo Calzedonia ha deciso anche di iniziare una collaborazione con l’associazione Marevivo, “Insieme per il Mar Mediterraneo” Ufficio stampa 12 di 19 Tezenis, estate 2021 | Dal brand un aiuto concreto per raccogliere tanta plastica quanto il peso di un milione di bottiglie di plastica e ripulire circa 240 milioni di m2 di mare Ufficio stampa 13 di 19 Tezenis, estate 2021 | Per ogni bikini acquistato, verrà recuperata una bottiglia di plastica Ufficio stampa 14 di 19 Tezenis, estate 2021 | Il progetto prevede 120 uscite dei battelli ecologici di Garbage Group “Pelikan”, deputati alla raccolta di 10 tonnellate di rifiuti plastici Ufficio stampa 15 di 19 Tezenis, estate 2021 | In una seconda fase, il materiale recuperato servirà per la produzione di energia pulita, prodotta senza combustione e quindi senza emissioni nocive Ufficio stampa 16 di 19 Tezenis, estate 2021 | La linea di costumi realizzati in una microfibra light e sostenibile Ufficio stampa 17 di 19 Tezenis, estate 2021 | La linea di costumi realizzati in una microfibra light e sostenibile Ufficio stampa 18 di 19 Tezenis, estate 2021 | La linea di costumi realizzati in una microfibra light e sostenibile Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ci sono i fiocchi, i pois, i bikini a triangolo. Ma anche giochi di intrecci, lacci, fantasie animalier per stuzzicare il lato più sensuale. Sono romantici e grintosi, sempre super femminili, i costumi per il mare dell’estate 2021. Tra i trend più forti del momento, la grande attenzione al comfort, con i modelli in microfibra, perfetti da indossare anche con un paio di shorts. Ma non solo...